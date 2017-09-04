Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театра

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Прима Лондонского королевского балета Наталья Осипова стала приглашенной балериной Пермского театра оперы и балета. Звезда мирового балета подписала контракт с Пермским театром на участие в четырех постановках нового сезона, сообщил в понедельник на пресс-конференции директор театра Андрей Борисов.

"Значимость этого события такая же, как приглашение самого маэстро Теодора Курентзиса в Пермь - балерина такой величины подписывает контракт с Пермским театром оперы и балета и будет здесь выступать", - сказал он.

Контракт с Осиповой подписан на год с возможностью пролонгации. В каких именно проектах она примет участие, контрактом не оговаривается. По данным пресс-службы театра, решение об ее участии в тех или иных постановках будет приниматься с учетом художественных задач театра, пожеланий и занятости знаменитой балерины. Первый спектакль с ее участием состоится 5 сентября, где Осипова исполнит заглавную партию в балете "Жизель".

"Мне очень нравится замечательная атмосфера в Пермском театре, люди, которые здесь работают. Мне нравится, что люди здесь занимаются настоящим искусством", - отметила Осипова.

Как пояснили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, сотрудничество с балериной началось в прошлом сезоне, когда она станцевала в репертуарном спектакле театра "Ромео и Джульетта" в дуэте с Никитой Четвериковым. В том же сезоне на закрытии Дягилевского фестиваля она исполнила главную роль в новой постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко "Жар-птица".

Наталья Осипова с 2013 года является прима-балериной Лондонского королевского балета в Ковент-Гарден, входит в пятерку ведущих балерин мира. Осипова сотрудничает со многими ведущими балетными труппами мира, включая Американский театр балета, Баварский балет, балетную труппу Ла Скала. Лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" и Benois de la Danse. Ранее Наталья Осипова была примой Большого театра в Москве и Михайловского театра в Санкт-Петербурге.