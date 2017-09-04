Первый канал не собирается показывать четырехсерийную версию "Матильды"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый канал не собирается показывать четырехсерийную версию фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

"Не планируем показывать", - отметили в пресс-службе.

Сериал "Матильда" из четырех частей должен выйти на экраны в 2019 году. Эту информацию ТАСС ранее подтвердил сам Учитель. По его словам, телеканал, на котором появится сериал, пока не определен. При этом премьера фильма "Матильда" должна состояться именно на Первом канале.

Скандал вокруг "Матильды" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.