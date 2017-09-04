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Издательства из 40 стран примут участие в Московской книжной выставке-ярмарке

Культура
4 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В среду в рамках ярмарки будут подведены итоги конкурса "Книга года", лауреатам вручат призы на сцене театра "Геликон-опера"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 600 издательств из 40 стран примут участие в 30-й юбилейной Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ), которая пройдет на ВДНХ 6-10 сентября. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля.

"В этой ярмарке примут участие более 600 издательств из всех уголков РФ, издатели из 40 государств, включая Россию. Пройдет более 700 ключевых мероприятий, потому что великий интерес и желание донести информацию о своих книжных новинках", - сказал он.

Пуля отметил, что впервые статус почетного гостя ярмарки получил фестиваль "Национальные литературы народов мира".

"У нас в России порядка 80 письменных языков, практически на 60 языках издается литература, - добавил он. - Когда проводился Год литературы, стало понятно, что не все литературы известны широкому российскому читателю. И была организована инфраструктурная деятельность, которая привела к тому, что были собраны лучшие произведения этой литературы по всей стране".

По его словам, было принято решение создать антологии национальной литературы по жанрам. "Первая антология у нас вышла в начале этого года - Антология поэзии. Следующая антология будет презентована на книжной ярмарке - Антология детской литературы", - отметил он, добавив, что планируется создание антологий драматургических произведений, публицистики и эссеистики.

Форум славянских культур

В рамках выставки-ярмарки пройдут мероприятия международной организации "Форум славянских культур", которая объединяет 10 стран-участниц и три страны- наблюдателя. Основными темами обсуждения станут литературная жизнь современных славянских стран, будущее книги, экология культуры, общение и взаимоотношения между народами.

В день открытия ММКВЯ традиционно состоится подведение итогов ежегодного Национального конкурса "Книга года" на сцене Московского музыкального театра "Геликон-опера". Статуэтки "Идущий с книгой" будут вручены победителям конкурса в восьми категориях, а также в специальной номинации "Россия заповедная". Победитель в номинации "Книга года" получит сапфировое яйцо, сделанное в мастерской заслуженного деятеля искусств России Андрея Ананова.

На площадке ММКВЯ пройдут мероприятия, посвященные столетию Российской книжной палаты. Директор палаты Елена Ногина рассказала, что на выставке РКП планирует открыть архивы и предоставить публике некоторые ранее не показанные виды изданий.

"В нашем национальном фонде хранения более 80 млн единиц хранения. На выставке мы хотим открыть архивы и показать некоторые виды изданий. Так как год нашего рождения 1917, мы будем показывать издания 1917 года, - сказала Ногина. - Мы разделили то, что мы вам покажем, на несколько коллекций - главные книги для отечественной истории, журналы и газеты 1917 года, а также в честь 870-летия Москвы мы подобрали ретро-издания, которые характеризуют нашу столицу - приглашения, меню ресторанов, афиши - самые разные вещи, которые мы раньше получали".

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году.

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