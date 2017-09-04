Михалков пригласил новых слушателей Академии в свою усадьбу

ЩЕПАЧИХА /Нижегородская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, ректор собственной Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков в понедельник открыл в своей усадьбе Щепачиха в Нижегородской области новый сезон обучения слушателей вуза.

"Хочу представить людей, которые не часто ходят на такие мероприятия - министр культуры РФ Владимир Мединский и Олег Дерипаска", - сказал перед вручением студенческих билетов Никита Михалков.

"Я настоял, чтобы собрались все выпуски вместе с новобранцами, - отметил режиссер. - Это значит, что вы не хотите отрываться от авантюры под названием Киноакадемия Никиты Михалкова. Счастье жизни в самой жизни, сказал Лев Толстой. Сейчас вы полны надежд, не все надежды осуществлятся, но я надеюсь, что вы сможете воспринять с полной ответственностью и желанием все, что мы сможем вам дать".

В этом году по пять человек зачислены на режиссуру (глава мастерской Владимир Хотиненко) и продюсирование (глава - Леонид Верещагин), 20 мест - на актерское направление (мастерская Михалкова). Впервые в этом году абитуриенты всех мастерских, успешно прошедшие творческие испытания, будут освобождены от оплаты обучения.

За два года существования годичной Киноакадемии Михалкова выдано 66 дипломов о повышении профессиональной квалификации, снято более 20 курсовых и дипломных фильмов. Созданы итоговые спектакли - "Метаморфозы", "Метаморфозы-2", "Тина", "Укрощение строптивой", "Воскресение", которые играют на сценах столичных и региональных театров.