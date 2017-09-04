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Первый канал запустит новое музыкальное шоу "Короли фанеры"

Культура
4 сентября, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В первых выпусках участие примут Александр Ревва, Николай Фоменко, Тимур Родригез, Анастасия Волочкова и другие. Ведущим шоу станет Павел Прилучный

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Павел Прилучный

Павел Прилучный

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый канал 16 сентября запустит музыкальное шоу "Короли фанеры", которое будет вести актер Павел Прилучный, хорошо известный зрителям по сериалу "Мажор". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

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"Короли фанеры" - русская версия мирового телехита Lip Sync Battle, участники которого из числа звезд воспроизводят на сцене музыкальные хиты под фонограмму.

"Победителя каждого выпуска программы будет определять забитый до отказа танцпол при помощи "шумомера" - чемпионский пояс вручат тому, кого зрители в студии поддержат громче", - рассказали в пресс-службе.

В первых выпусках участие примут Александр Ревва, Николай Фоменко, Тимур Родригез, Анастасия Волочкова и другие.

"Мы переносим на экран одну из самых популярных народных забав - открывать рот под любимый шлягер, - приводит пресс-служба слова креативного продюсера Яны Чуриковой. - Этим занимаются дети перед маминым зеркалом. Молодые и не очень люди, томящиеся в ежедневных пробках. Наши участники - а это уважаемые люди, в том числе народные артисты, - открыто дурачатся на сцене, будто на них никто не смотрит, и всем нам показывают отличный пример самоиронии".

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