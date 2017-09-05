Михалков вместе с братьями Пресняковыми закончил сценарий к фильму "Шоколадный револьвер"

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист России Никита Михалков рассказал во вторник ТАСС, что дата начала съемок фильма "Шоколадный револьвер", сценарий к которому он написал вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми, будет определена только после того, как решится вопрос с кастингом.

Ранее Михалков сообщал, что съемки "хотел бы начать этой осенью".

"Буквально позавчера ночью закончили писать сценарий, - отметил режиссер. - Надеюсь, что к концу года полностью спакетируем проект, сделаем большой шаг к съемкам". Также, по словам Михалкова, он намерен до начала зимы определиться с актерами, которые будут играть в фильме. "Даты съемок будут определены только после того, как будет решен вопрос с кастингом", - продолжил Михалков.

Как ранее говорил Михалков в интервью ТАСС, его союз с Пресняковыми у многих вызывал "нездоровый интерес". По словам режиссера, братья Пресняковы "абсолютно адекватные, талантливые, неожиданные и очень энергетически заряженные ребята".

Он добавил, время действия фильма - наши дни. Исполнители главных ролей пока не называются. Михалков отмечал, что в картине "будет много актеров и кастинг нужен международный, так как действие картины происходит во Франции, в Германии, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и, конечно, в России".