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В Астраханской области начался кастинг российско-немецкого фильма о поэте Хлебникове

Культура
5 сентября, 13:52 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, сентября. /ТАСС

Режиссером картины стала Кристина Паустиан

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АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Российско-немецкая команда кинематографистов приступает к съемкам фильма о поэте Велимире Хлебникове в Астраханской области. В настоящее время в регионе проводят кастинг, на большом экране картину зрителям планируют представить в начале 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Фильм, посвященный нашему выдающемуся земляку, русскому поэту и математику Хлебникову (он родился в селе Малые Дербеты в Калмыкии, ранее оно входило в Астраханскую губернию - прим. ТАСС), носит название "Часовщик". Это будет сюрреалистичный микс игрового и документального кино. По сценарию, великий поэт оживает в сегодняшнем времени, чтобы продолжить свое путешествие по России", - говорится в сообщении.

Режиссером фильма стала Кристина Паустиан, известная по фильму "Заплыв" (документально-психоделическое кино, получившее главный приз Международной ассоциации документального кино). Съемочными площадками для фильма в регионе станут историческая часть Астрахани, озеро Баскунчак, гора Богдо и Астраханский биосферный заповедник. Кроме того, съемки пройдут в Калмыкии, в селе Малые Дербеты, где родился Хлебников.

"Первые кадры фильма отсняты в мае этого года на выставке в Эрмитаже. Сейчас в Астраханской области проводится кастинг, в нем уже приняло участие свыше ста актеров астраханских театров. Активный же съемочный период начнется весной 2018 года, а на большой экран фильм планируется выпустить в начале 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Хлебников (1885-1922) - поэт и прозаик Серебряного века, реформатор поэтического языка и экспериментатор в области словотворчества. Входил в число основоположников русского футуризма, заумного языка. Среди известных произведений - сверхповести "Дети Выдры", "Зангези", утопическая поэма "Ладомир", трактат о законах времени "Доски судьбы".

В Астрахани есть несколько памятных мест, связанных с поэтом. В первую очередь, это дом-музей Хлебникова (единственный в России), который был открыт в 1993 году. В этом доме с 1914 года проживала семья поэта, и сюда приезжал сам Хлебников в период с 1914 по 1918 годы.

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