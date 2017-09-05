В Москве 6-10 сентября пройдет фестиваль документального кино Center Festival

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival пройдет 6-10 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центра документального кино (ЦДК).

"Фестиваль пройдет на главных культурных площадках Москвы - ЦДК, институте "Стрелка", Музее современного искусства "Гараж" и кинотеатре "Октябрь", а также на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, где показы состоятся одновременно с московскими", - отметили в пресс-службе.

В программе - российские премьеры документальных кинолент, исследующих вопросы городского и общественного устройства.

Среди участников - один из самых новаторских в плане визуальных решений фильм об индийских ткацких фабриках "Машины" (2016), участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля "Бойс" (2017), презентация проекта Марии Дудко и Саломеи Собко "Young Russia" - веб-док о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

Программа фестиваля

Программа поделена на четыре блока: "В центре внимания", "Культура", "Общество" и "Киноархив".

"В центре внимания" объединяет фильмы, отмеченные престижными международными кинопремиями и вызвавшие наиболее оживленные общественные дискуссии. В фокусе этого года картины, ломающие социальные стереотипы: документальная романтическая комедия об истории двух людей с синдромом Аспергера "Дина" (обладатель Гран-при "Санденса" - 2017), а также фильм "Внутренняя работа" (победитель SXSW-2017), рассказывающий о сессиях групповой психотерапии в мужской тюрьме, во время которых самые жестокие преступники не стесняются своих чувств.

В блоке "Культура" представлены фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой - "Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду" (2016), "Дом господина Мориямы" (2017) и другие. Фильмы блока "Общество" предлагают по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны.

Фильм Кристиана Тодда "Теория бесплатных завтраков" (2017), представленная в блоке "Общество" размышляет о пользе безусловного базового дохода, а "Токийские идолы" (2017) рассказывает о двусмысленном увлечении японцев юными поп-звездами.

Блок "Киноархив" обращается к актуальным вопросам современности через призму истории кино. Задачей блока, в котором заявлена, в частности, картина классика авангардного кино Шанталь Акерман "Новости из дома", создатели видят привлечение внимания к творчеству важных, но мало представленных в России режиссеров и редким архивным шедеврам.