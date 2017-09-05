"Новая опера" представит две премьеры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера им. Е.В. Колобова" в новом, 27-м сезоне готовит две премьеры. Об этом сообщил во вторник директор театра Дмитрий Сибирцев.

"Каждая премьера - это остановка театра примерно 10-14 дней. У нас нет второй сцены, как, например, в Большом театре, и мы не можем позволить себе столько простаивать. Если бы у нас была возможность делать много новых спектаклей, мы бы делали", - отметил Сибирцев, при этом не исключив постановку третьей премьеры сезона.

Первая премьера - "Гензель и Гретель" Хумпердинка - состоится уже 8 октября. Постановкой займется команда, подарившая "Новой опере" успешные спектакли "Саломею" и "Фауста", - режиссер Екатерина Одегова, художник Этель Иошпа и драматург Михаил Мугинштейн. Музыкальным руководителем станет лауреат премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

"Я очень рад, что эту оперу предложили режиссер и художник. "Гензель и Гретель" - это большая интересная опера, которая всегда была привлекательна для лучших оперных театров мира", - признался Сибирцев.

Вторая премьера сезона прозвучит на открытии Крещенского фестиваля 18 января 2018 года - опера Доницетти "Лючия ди Ламмермур". Режиссером-постановщиком выступит Ханс-Йоахим Фрай, музыкальными руководителями - лауреаты "Золотой маски" Ян Латам-Кениг и Дмитрий Волосников.

"У нас выросло целое поколение певцов, артистов, которые способны представить эту оперу в очень хорошем музыкальном качестве. И здесь мы пошли на некий эксперимент и разделили составы в этом спектакле, потому что эту оперу в разные годы и на разных этапах своих карьер пели певцы как с лирическими голосами, так и с более крепкими", - заметил директор театра. Так, в один состав войдут Борис Стаценко, Сергей Мурзаев (который присоединится к труппе в ближайшее время) и Эльвира Хохлова, а в другой - Алексей Татаринцев, Георгий Васильев, Алексей Богданчиков, Ирина Боженко и Ирина Костина.