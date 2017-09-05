В Архангельске пройдет Всероссийский творческий форум "Белкомур"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский творческий форум "Белкомур - новый Шелковый путь в Арктику" пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 19 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного Дома народного творчества.

"Во Всероссийском творческом форуме "Белкомур - новый Шелковый путь в Арктику" примут участие делегации из Карелии, Москвы, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Пермского края, Мурманской, Липецкой, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей. В составе делегаций как мастера декоративно-прикладного искусства, так и хоры, театры моды, танца, старейшие фольклорные коллективы. Всех их объединяет одно - через ремесло, песню, костюм сохранить уникальные, неповторимые особенности своей нации, поделиться колоритом, самобытным творчеством с другими народами, а вместе приумножить культуру многонациональной России", - говорится в сообщении.

Среди участников Вепсский народный хор из Карелии, народный хор "Асыв" из Коми, ансамбль народного танца "Русская душа" из Вологодской области, фольклорные хоры из Карпогор, Мезени, Лешуконья, Красноборска Архангельской области.

Вологодские мастера представят искусство кружевоплетения, художники НАО - ненецкую куклу и орнаментальное вязание, из Республики Коми привезут керамические и ткацкие изделия, карельские мастера покажут изделия из бересты и кожи, Липецк - текстильную куклу, Архангельск - северные пряники-козули. Закроет форум праздничное шоу с участием работ лучших модельеров и дизайнеров, а также победителей и участников Межрегионального фестиваля "Костюм Русского Севера". Участники форума примут участие в Маргаритинской ярмарке, которая пройдет в Архангельске с 21 по 24 сентября.

Творческий форум "Белкомур" посвящен 80-летнему юбилею Архангельской области, поддержан Министерством культуры РФ, Государственным российским домом народного творчества им. Поленова.