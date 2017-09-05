Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Архангельске пройдет Всероссийский творческий форум "Белкомур"

Культура
5 сентября, 15:50 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, сентября. /ТАСС

Участники форума представят изделия народных промыслов разных регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский творческий форум "Белкомур - новый Шелковый путь в Арктику" пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 19 по 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного Дома народного творчества.

"Во Всероссийском творческом форуме "Белкомур - новый Шелковый путь в Арктику" примут участие делегации из Карелии, Москвы, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Пермского края, Мурманской, Липецкой, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей. В составе делегаций как мастера декоративно-прикладного искусства, так и хоры, театры моды, танца, старейшие фольклорные коллективы. Всех их объединяет одно - через ремесло, песню, костюм сохранить уникальные, неповторимые особенности своей нации, поделиться колоритом, самобытным творчеством с другими народами, а вместе приумножить культуру многонациональной России", - говорится в сообщении.

Среди участников Вепсский народный хор из Карелии, народный хор "Асыв" из Коми, ансамбль народного танца "Русская душа" из Вологодской области, фольклорные хоры из Карпогор, Мезени, Лешуконья, Красноборска Архангельской области.

Вологодские мастера представят искусство кружевоплетения, художники НАО - ненецкую куклу и орнаментальное вязание, из Республики Коми привезут  керамические и ткацкие изделия, карельские мастера покажут изделия из бересты и кожи, Липецк - текстильную куклу, Архангельск - северные пряники-козули. Закроет форум праздничное шоу с участием работ лучших модельеров и дизайнеров, а также победителей и участников Межрегионального фестиваля "Костюм Русского Севера". Участники форума примут участие в Маргаритинской ярмарке, которая пройдет в Архангельске с 21 по 24 сентября.

Творческий форум "Белкомур" посвящен 80-летнему юбилею Архангельской области, поддержан Министерством культуры РФ, Государственным российским домом народного творчества им. Поленова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама