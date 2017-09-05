Минкультуры усилит контроль за расходованием бюджетных средств

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ усилит контроль за расходованием бюджетных средств. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Будет еще более усилен контроль за расходованием бюджетных средств, - сказали в пресс-службе. - Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили еще более целевой и конкретизированный характер".

Вопрос усиления контроля за расходованием бюджетных средств встал после возбуждения дела в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебреникова, который помещен под домашний арест по обвинению в хищении 68 млн рублей.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя эту ситуацию, назвал ее "печальной для всех работников культуры". Он отметил, что ведомство со своей стороны может "сделать только одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам".