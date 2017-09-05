Лучшие отечественные мультфильмы последнего года покажут на фестивале в Плесе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Плесский анимационный фестиваль в первый раз пройдет в Ивановской области 16-17 сентября, в его программу войдут лучшие отечественные мультфильмы последнего года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил во вторник программный директор киносмотра Павел Шведов.

"Наша цель - показать лучшее из произведенного российскими аниматорами за последний год для детской аудитории, это будут лучшие образцы", - сказал программный директор. Он добавил, что в Плесе покажут выставку, посвященную 100-летию Федора Хитрука, создателя мультфильмов про Винни-Пуха и Бонифация. Экспозиция откроется в рамках фестиваля и будет работать до середины октября.

Фестиваль проводится при поддержке киностудии "Союзмультфильм" и Министерства культуры РФ. Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов отметил, что ведомство "всегда радо расширению географии фестивалей". Он надеется, что это будет не разовая акция. Тельнов также добавил, что со следующего года Минкультуры окажет фестивалю финансовую поддержку.

В свою очередь директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что в настоящее время наблюдается высокий спрос на анимационные фильмы. "Анимация становится важной сферой отечественного кинематографа и, надеюсь, вскоре, и отечественной экономики", - сказал он.

Главными зрителями фестиваля станут воспитанники детских домов. Предполагается, что со следующего года на киносмотре появится и конкурсная программа. Пока афиша фестиваля включит показы лучших короткометражных отечественных мультфильмов, специальные показы полнометражных анимационных фильмов, развлекательные мероприятия для детей, концертную и выставочную программу.