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Фильм "Звездные войны: Эпизод 9" снимут без режиссера Колина Треворроу

Культура
6 сентября, 4:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Причиной конфликта между Треворроу и Lucasfilm могли стать разногласия в отношении сценария

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© Jonathan Short/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Очередной фильм киносаги "Звездные войны", который планируется выпустить в 2019 году, будет сниматься без участия режиссера и сценариста Колина Треворроу. У него и киностудий различные представления на данный проект, сообщили во вторник в совместном заявлении компания Disney и киностудия Lucasfilm.

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"Lucasfilm и Колин Треворроу вместе решили, что на ленте "Звездные войны: Эпизод 9" их пути расходятся", - говорится в заявлении. "Колин являлся замечательным соавтором в течение процесса подготовки, однако мы вместе с ним пришли к заключению, что наши видения проекта различаются. Мы желаем Колину всего наилучшего и надеемся скоро поделиться с вами информацией о фильме", - добавили Disney и Lucasfilm.

Они не привели иных причин исключения Треворроу из состава съемочной группы "Звездных войн". Уроженец Калифорнии был нанят режиссером и автором сценария девятого эпизода киносаги. По сведениям журнала The Hollywood Reporter, пичиной конфликта стали разногласия в отношении сценария.

Киносага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых успешных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в размере $11 млн заработал в мировом прокате $775,4 млн, надолго обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов создатель "Звездных войн" решился на перезапуск известной франшизы, сняв трилогию приквелов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" режиссера Джея Джея Абрамса, которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд.

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