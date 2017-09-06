Определились финалисты международного конкурса органистов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Финалисты десятого Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева определились в Калининграде. Среди претендентов на главный приз - трое россиян и музыканты из Польши, Венгрии и США, сообщила ТАСС Алена Мирошниченко, пресс-секретарь Кафедрального собора, являющегося организатором конкурса.

"Международное жюри, возглавляемое всемирно известным музыкантом, профессором органа Венского университета Мартином Хазельбеком, после прослушивания 22 исполнителей, прошедших во второй, "калининградский" тур конкурса, определило шестерых финалистов. Ими стали россияне Мансур Юсупов, Анна Алексеева и Мария Лесовиченко, а также венгр Зита Науратилл, Тайлер Боэмер из США и поляк Кжиштоф Мусиал", - сказала она.

В четверг в Калининграде будут определены лауреаты конкурса и обладатель главного приза - статуэтки "Органный ангел", изготовленной из янтаря калининградскими художниками, сказала Мирошниченко. Согласно условиям конкурса, в финале помимо свободной концертной программы предстоит исполнить одну из частей симфонии Таривердиева "Чернобыль". За лучшее исполнение произведений Таривердиева вручат специальную премию.

Международный конкурс органистов имени Таривердиева - одно из крупнейших музыкальных состязаний в мире. Он проходит раз в два года, начиная с 1999 года, при поддержке Минкультуры и МИД РФ, правительства Калининградской области, мэрии Калининграда, сената Гамбурга (Германия) и университета Канзаса (США). В этом году первые туры проходили в Гамбурге, Канзасе и Москве, полуфинал и финал традиционно проходят в Калининграде. Участниками конкурса стали в общей сложности 46 исполнителей из 14 стран мира.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимает органная музыка. Международный конкурс имени Таривердиева - дань творчеству композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.