Фестиваль Sound Up соединит индустриальный шум с симфоническим оркестром

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый альбом российского композитора-неоклассика Миши Мищенко "Эксергия", соединивший симфонический оркестр и индустриальные шумы, записанные им в экспедициях на российских заводах, будет представлен 19 сентября в здании Трехгорной мануфактуры в Москве в рамках концертной серии Sound Up. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Эксергия - термин, придуманный в 70-х годах русскими физиками, означающий максимальное выражение КПД любой термодинамической системы. "Эксергия" Миши Мищенко - это альбом-метафора, состоящий из пяти частей, символизирующих пять заводов и пять стихий (огонь, дерево, вода, земля, металл)", - пояснили в пресс-службе Sound Up.

Так, звуки "огня" были записаны на оружейном заводе в Подмосковье. За "водой" Мищенко отправился на Саяно-Шушенскую ГЭС, "металл" записали на Магнитогорском металлургическом комбинате, "дерево" и "землю" - на лесоперерабатывающем и рудоперерабатывающем заводе.

Гости вечера также первыми услышат Оркестровую сюиту Кирилла Рихтера и оркестровые версии его сочинений "Механизмы" и "Хронос". "Это первое обращение молодого талантливого композитора к симфоническому оркестру, и он выбрал для себя классическое, почти "бетховенское" звучание", - подчеркнули организаторы.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет выпускник РАМ имени Гнесиных Сергей Акимов, работавший с Бранденбургским симфоническим оркестром, Национальным оркестром Монпелье, Филармоническим оркестром Бухареста, "Студией Новой Музыки" и другими. Оркестр для выступления Акимов соберет из солистов разных коллективов. Также в концерте примет участие хор из 50 человек.