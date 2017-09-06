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Московская филармония проведет ночные концерты для молодых меломанов

Культура
6 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

С помощью интернет-голосования слушатели могут выбрать, какую музыку исполнят на концертах

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московская филармония 1 октября запустит экспериментальный проект для молодежи - цикл ночных концертов "Мама, я меломан". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Ведущие оркестры страны и известные солисты исполнят ту музыку, которую выберут слушатели путем голосования. Перед каждым концертом пройдет открытая лекция. Буклеты концертов составят лучшие российские музыковеды и музыкальные критики. "Мама, я меломан" - это самый короткий и увлекательный путь к классической музыке", - отметили в филармонии.

Часовые концерты будут начинаться в Зале имени П. И. Чайковского в 23:00.

На первом вечере - 1 октября - выступит Государственный академический оркестр России им. Светланова. На сайте проекта ya.meloman.ru можно проголосовать за будущую программу концерта, выбрав жанр (симфоническая музыка, фортепианный, скрипичный или виолончельный концерт) и композитора. Ведущим вводной лекции выступит музыкальный критик Ярослав Тимофеев.

Следующие ночные концерты запланированы на 24 ноября и 3 декабря. Их участниками станут Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

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