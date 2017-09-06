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Путин: московская книжная выставка-ярмарка укрепит международные гуманитарные контакты

Культура
6 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Президент пожелал плодотворной работы организаторам и участникам ярмарки и приятного и полезного времяпрепровождения ее посетителям

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Уверен, что нынешняя, юбилейная выставка-ярмарка пройдет успешно, станет площадкой для профессионального общения, послужит популяризации книги, укреплению международных гуманитарных контактов", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что ММКВЯ давно стала ожидаемым событием в культурной, общественной, духовной и деловой жизни России. Также Путин пожелал плодотворной работы организаторам и участникам ярмарки и приятного и полезного времяпрепровождения ее посетителям.

Юбилейная 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка открывается в среду на ВДНХ, в ее работе принимают участие более 600 издательств из 40 стран. Гости ММВКЯ смогут познакомиться с новинками книжной индустрии, посетить творческие вечера известных писателей, принять участие в мастер-классах.

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