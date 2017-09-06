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Адвокат Учителя сообщил об угрозах поджогов более 100 кинотеатров, где покажут "Матильду"

Культура
6 сентября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам Константина Добрынина, руководителям кинотеатров также поступили угрозы применения насилия

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с кинопрокатом фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат режиссера Константин Добрынин.

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"Угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более ста кинотеатров, "Кинокомпания "Каро премьер", ООО "Монитор Олимп" и других организаций, связанных с кинопрокатом фильма "Матильда", на всей территории страны, и в трех городах - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург - они уже приведены в исполнение", - отметил адвокат.

В частности, напомнил Добрынин, в конце августа двое неизвестных пытались поджечь в Санкт-Петербурге здание студии документального кино "Лендок", где находится киностудия "РОК", на которой создавался фильм "Матильда".

В связи с этим адвокат Алексея Учителя обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой "воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан".

Также адвокат просит "принять меры по привлечению к уголовной ответственности членов незарегистрированной организации "Всероссийская общественная православная организация "Христианское государство - Святая Русь" и настаивает на проведении проверки "о возможной причастности к указанной противоправной деятельности депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ [Натальи] Поклонской".

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Бортников, Александр Васильевич Поклонская, Наталья Владимировна
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