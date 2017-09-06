Мединский похвалил Театр Вахтангова и наградил худрука Римаса Туминаса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский побывал в среду на сборе труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, открывающего очередной, 97-й по счету, сезон. Глава ведомства похвалил творческий коллектив и вручил художественному руководителю Римасу Туминасу орден Почета.

"Я всегда с большим удовольствием посещаю Вахтанговский театр - и по долгу службы, и как зритель, что происходит, к сожалению не так часто, как мне бы хотелось", - признался министр. Он отметил, что Вахтанговский театр не просто невероятно успешная творческая организация, Вахтанговский театр - очень успешное учреждение.

По словам Мединского, находясь в авангарде русского драматического искусства, Вахтанговский театр является одним из самых лучших по заполняемости залов, это всегда более 90%, уточнил министр.

"В минувшем сезоне театр поставил абсолютный рекорд по посещаемости спектаклей. Общее число зрителей превысило 308 тыс. человек. Также театр превзошел себя по количеству показанных за этот сезон спектаклей - всего их было 606", - сказал министр. Он пожелал всем вахтанговцам творческих успехов и вдохновения, а затем вручил орден Почета художественному руководителю театра.

Речь директора театра

По словам директора театра Кирилла Крока, с нынешнего сезона вахтанговцы будут играть на шести сценах. "Прежде у нас было четыре сцены, теперь к ним добавятся еще две театральные площадки, которые будут открыты на Симоновской сцене", - сказал он.

Крок сообщил, что реконструкция Симоновской сцены обошлась Вахтанговскому театру в 200 млн рублей, из которых Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. А 85 млн рублей - это внебюджетные средства двух банков, выделенные специально целевым назначением театру на ремонт, пояснил Крок.

Он также объявил, что в новом сезоне абсолютно все сотрудники театра - от народных артистов СССР до работников гардероба - получат прибавку к зарплате в 5 тыс. рублей. Затем Крок обнародовал гастрольную программу вахтанговцев, которые в течение сезона выступят в разных городах России, а также в Китае, Италии и Великобритании.

Планы от худрука

Творческие планы озвучил на сборе труппы художественный руководитель Римас Туминас. Он сообщил, что в сентябре Симоновскую сцену планируется открыть для репетиций, а в ноябре зрителей пригласят на новую сцену на месячник премьер.

Туминасом уже запущено в работу четыре спектакля. Так, Андрей Максимов поставит свою пьесу "Любовь у трона", где будут заняты Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Кирилл Рубцов. "Очарованного странника" Николая Лескова репетирует Наталья Ковалева.

"В качестве режиссера на Симоновской сцене будет дебютировать актриса нашего театра, продолжательница творческой династии Екатерина Симонова, - сказал Туминас. - Спектакль по новеллам Стефана Цвейга готовят выпускники моей мастерской молодые режиссеры Гульназ Балпеисова, Анатолий Шульев, Хуго Эрикссен и Владимир Бельдиян".

"На Новой сцене готовятся два спектакля. Это - "Сергеев городок" по пьесе Олега Зайончковского в постановке Светланы Земляковой. Премьера состоится уже 21 сентября", - проинформировал Туминас.

Затем на этих же подмостках будет выпущен "Ричард III", которого ставит главный режиссер Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова Автандил Варсимашвили. Премьера состоится 7 октября.

Туминас также сообщил, что ведет переговоры о постановках с разными режиссерами. "Юрий Бутусов обещал, что приступит к новой работе весной. Буду рад, если он возьмется за "Дон Кихота", - рассказал худрук Вахтанговского театра, который сам для себя попросил у коллектива короткий тайм-аут.

Театр имени Вахтангова вечером в среду открывает 97-й сезон. На основной сцене будет показана одна из последних премьер театра - нашумевший "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминана.