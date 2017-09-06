Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениями

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за фильма "Матильда" уродливыми проявлениями, которые будут пресечены.

"Могут быть разные точки зрения [о фильме "Матильда"], они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия, - заявил он журналистам. - Но подобные уродливые проявления [нападения на кинотеатры и студии], конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению".