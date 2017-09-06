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Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениями

Культура
6 сентября, 16:49 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что нападения на кинотеатры и студии подлежат "самому жесткому осуждению"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за фильма "Матильда" уродливыми проявлениями, которые будут пресечены.

"Могут быть разные точки зрения [о фильме "Матильда"], они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия, - заявил он журналистам. - Но подобные уродливые проявления [нападения на кинотеатры и студии], конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению".

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
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