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Театр Луны откроет 25-й сезон мировой премьерой мюзикла "Чайка"

Культура
6 сентября, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Маркова

Постановкой пьесы занимается приглашенный режиссер из Республики Корея Те Сик Кан

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. "Театр Луны" откроет свой юбилейный 25-й сезон новой постановкой - первым в мире мюзиклом по пьесе Антона Чехова "Чайка". Об этом в среду сообщил руководитель театра Сергей Проханов на встрече с труппой.

"Думаю, это будет самая необычная версия легендарной пьесы, так как ее ставит режиссер из Южной Кореи Те Сик Кан", - рассказал Проханов.

По словам режиссера Те Сик Кана, постановка "Чайка" - это и комедия, и трагедия. "У меня нет привязки к жанру. Главное для меня - не потерять основную мысль, заложенную Антоном Павловичем, - поделился он. - Для меня важно, чтобы хоть у одного зрителя после спектакля что-то всколыхнулось в душе, заставило задуматься о том, как мы живем, о том, кто мы и зачем мы здесь". Премьера мюзикла состоится 7 сентября.

В октябре труппа театра отправится на гастроли со спектаклем "Ночь нежна" в Обнинск, Ульяновск, Самару, Пензу и Нижний Новгород. В январе театр поедет с гастролями в Израиль, а в апреле планируется выезд труппы на Кипр с постановкой "Мата Хари: "глаза дня".

Проханов также отметил несколько спектаклей, которые в новом сезоне отметят юбилей. Среди них - "Гамлет", который идет в театре уже десять лет, "Я скрываю" - 15 лет, "Антракт" - 5 лет, "Жена на бис" - 5 лет, а 12 марта следующего года постановке "Ночь нежна" исполняется 20 лет. "Запросы на него не меняются, все время гастроли, вот что значит хорошее название", - поделился худрук.

В этом году победителями внутритеатральной премии Анатолия Ромашина - "Ромашка" стали актеры, играющие в спектакле Сергея Проханова "Казанова, или Путешествие в "Икосамерон" - Светлана Фролова и Александр Песков, а также Анна Терехова и Александр Бобров, сыгравшие в постановке Павла Урсула "Двое бедных румын, говорящих по-польски".

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