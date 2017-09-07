Британец Гарет Джонс станет председателем жюри кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Британский режиссер, сценарист и продюсер Гарет Джонс станет председателем жюри II Международного кинофестиваля "Евразийский мост", который пройдет 15-19 сентября в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киносмотра.

"В жюри фестиваля этого года вошли британский режиссер Гарет Джонс (председатель), куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов", - уточнили в пресс-службе.

Именно они выберут фильм-обладатель Гран-при, также награды будут вручены в номинациях "Специальный приз" и "Лучшая режиссерская работа". А на церемонии открытия фестиваля будет вручена премия российской кинопрессы "Резонанс" в двух номинациях - "Дебют года" и "Лучший фильм года".

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин - "Белые ночи" (Россия), "Жги!" (Россия), "Маленький принц нашего города" (Казахстан), "Смерть Людовика XIV" (Франция), "Сын Софии" (Греция/Болгария/Франция), "Турецкое седло" (Россия), "Улица последней надежды" (Италия/ Швейцария/Франция), "Что скрывает тьма" (Китай). В документальном конкурсе также восемь лент из России, Армении, Польши и других стран.

Кроме того, зрителей фестиваля ждут российские премьеры фильмов и панорама мирового кино, ретроспектива, посвященная 100-летию Революции.

Президенты фестиваля - народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор - киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Впервые киносмотр прошел в 2016 году, идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации своей картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве.