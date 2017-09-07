Политехнический музей и "Яндекс" запускают проект "Большой музей"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Совместный проект "Яндекса" и Политехнического музея "Большой музей", позволяющий музеям создавать сайты и приложения, а также мультимедийные туры, галереи и статьи, стартует в декабре 2017 года. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил директор "Большого музея" Константин Чернозатонский.
"Первыми "пилотными" версиями "Большого музея" станут проекты Политехнического музея, Третьяковской галереи и Музея истории ГУЛАГа. Пользователи "Яндекса" смогут оценить их уже в декабре 2017 года. Также на платформе "Большого музея" уже в сентябре появится приложение 7-й Московской биеннале современного искусства", - сказал Чернозатонский.
Он отметил, что до весны 2018 года у участников проекта будет возможность бесплатно создать свои сайты и приложения. Впоследствии использование платформы для музеев будет платным.
По словам директора "Яндекса" по маркетингу Дмитрия Степанова, "Большой музей" - это не просто конструктор сайтов и приложений. С помощью него пользователи могут получать знания через мобильное приложение, находясь непосредственно в музее, а также через обычный компьютер, находясь у себя дома.
"Вместе с Политехом мы придумали, как структурировать информацию, накопленную музеями, чтобы собирать из разных элементов увлекательные рассказы", - сказал Степанов, который также руководит программой "Издательство Яндекса", в рамках которой будет развиваться "Большой музей".