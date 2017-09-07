Южная Корея станет страной-гостем ПМКФ-2018

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея станет одной из стран-гостей Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Есть договоренность о том, чтобы Южная Корея станет страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2018 году", - сказал Журавский.

Замминистра подчеркнул, что в последнее время со стороны Южной Кореи отмечается "повышенный интерес к развитию гуманитарного сотрудничества". "Возможно, это связано с тем, что они видят, насколько активно мы взаимодействуем с Китаем и Японией", - заметил он.

По словам Журавского, статус страны-гостя Культурного форума предполагает, что Южная Корея привезет в Петербург свою культурную программу, "лучших представителей своих креативных индустрий, различных видов искусства".

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября. Страной-гостем станет Япония, где сейчас проходят "Русские Сезоны".

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