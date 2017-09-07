Валерий Гергиев хочет построить новый концертный зал на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель-директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев намерен построить новый концертный зал на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"На Дальнем Востоке Валерий Абисалович [Гергиев] сейчас предлагает рассмотреть возможность строительства нового концертного зала", - рассказал Журавский.

По его словам, к строительству могут подключиться соседи России по региону. "Я думаю, этот вопрос тоже не обойдет без совместных инвестиций государства и частных корпораций. Возможно, будут и какие-то зарубежные партнеры", - заметил замминистра.

Журавский также напомнил, что в ряде других проектов Гергиева, связанных с музыкальным строительством, был задействован известный японский акустик Ясухиса Тойота.

Пока не известно, будет ли новый концертный зал служить нуждам Приморской сцены Мариинского театра - филиала, открытого в 2016 году во Владивостоке.