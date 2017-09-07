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Валерий Гергиев хочет построить новый концертный зал на Дальнем Востоке

Культура
7 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский сообщил, что к строительству могут подключиться соседи России по региону

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Художественный руководитель Мариинского театра РФ Валерий Гергиев

Художественный руководитель Мариинского театра РФ Валерий Гергиев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель-директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев намерен построить новый концертный зал на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"На Дальнем Востоке Валерий Абисалович [Гергиев] сейчас предлагает рассмотреть возможность строительства нового концертного зала", - рассказал Журавский.

По его словам, к строительству могут подключиться соседи России по региону. "Я думаю, этот вопрос тоже не обойдет без совместных инвестиций государства и частных корпораций. Возможно, будут и какие-то зарубежные партнеры", - заметил замминистра.

Журавский также напомнил, что в ряде других проектов Гергиева, связанных с музыкальным строительством, был задействован известный японский акустик Ясухиса Тойота.

Пока не известно, будет ли новый концертный зал служить нуждам Приморской сцены Мариинского театра - филиала, открытого в 2016 году во Владивостоке.

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Персоны
Гергиев, Валерий Абисалович Журавский, Александр Владимирович
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