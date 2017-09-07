Валерий Гергиев хочет построить новый концертный зал на Дальнем Востоке

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в МосквеОбщество 7 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель-директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев намерен построить новый концертный зал на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
"На Дальнем Востоке Валерий Абисалович [Гергиев] сейчас предлагает рассмотреть возможность строительства нового концертного зала", - рассказал Журавский.
По его словам, к строительству могут подключиться соседи России по региону. "Я думаю, этот вопрос тоже не обойдет без совместных инвестиций государства и частных корпораций. Возможно, будут и какие-то зарубежные партнеры", - заметил замминистра.
Журавский также напомнил, что в ряде других проектов Гергиева, связанных с музыкальным строительством, был задействован известный японский акустик Ясухиса Тойота.
Пока не известно, будет ли новый концертный зал служить нуждам Приморской сцены Мариинского театра - филиала, открытого в 2016 году во Владивостоке.