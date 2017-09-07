В лонг-лист "Русского Букера" вошли 19 романов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В лонг-лист 26-го сезона премии "Русский Букер" вошли 19 романов. Об этом объявил в четверг на пресс-конференции член жюри, поэт и прозаик Петр Алешковский.

"Мы сочли, что далеко не все романы могли быть включены в лонг-лист и не гнались за 24 допустимыми авторами", - сказал Алешковский.

Еще один член жюри, лауреат премии "Русский Букер - 2015" Александр Снегирев, сказал, что ему бы хотелось видеть в "длинном списке" больше участников: "Я бы включил 30-35 человек. При этом список 2017 года я считаю очень насыщенным и богатым. Это серьезная выжимка и квинтэссенция за 2016-2017 годы".

Среди номинантов 2017 года: Владимир Медведев ("ЗАХХОК"), Дмитрий Новиков ("Голомяное пламя"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Елена Чижова ("Катаист"), Михаил Гиголашвили ("Тайный год").

По мнению координатора премии Игоря Шайтанова, "по характеру и тематике романов такого разнообразия, как в этом году, у "Русского Букера" еще не было".

Всего в 2017 году для участия в конкурсе премии "Русский Букер" было номинировано 80 произведений, допущено - 75. "Короткий список" из шести финалистов премии жюри объявит 26 октября. Имя лауреата будет названо 5 декабря.