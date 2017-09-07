Учитель назвал провокацией сообщения о том, что он заменит Михалкова в Фонде кино

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель назвал "уткой и провокацией" информацию о том, что он может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино.

"Это утка и провокация, я не знаю, с какой это делается целью, возможно, кто-то хочет нас рассорить с Михалковым", - сказал Учитель ТАСС в четверг.

Он добавил, что считает Михалкова "выдающимся режиссером, чье мнение очень важно для Фонда кино".

Ранее СМИ со ссылкой на источник во властных структурах сообщали, что такая замена возможна. Попечительский совет утверждается правительством РФ.

В ходе коллегии Министерства культуры РФ 23 августа Михалков сообщил о выходе из состава совета из-за, по его словам, "безответственности организации".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был создан в январе 1995 года постановлением правительства. Основными целями фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.