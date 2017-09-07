Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил гран-при кинофестиваля "Золотой Феникс" в Смоленске

ТАСС, 7 сентября. Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил гран-при кинофестиваля "Золотой Феникс" в Смоленске. Создателям фильма вручена статуэтка "Бриллиантовый Феникс", изготовленная из серебра и украшенная драгоценными камнями, сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Гран-при смоленского фестиваля "Золотой Феникс" в этом году удостоена картина режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Создателям картины вручен главный приз фестиваля - серебряная статуэтка, символ Смоленска, птица Феникс, украшенная бриллиантами, рубинами и сапфирами", - сказали в оргкомитете.

Кинофестиваль "Золотой Феникс" прошел в Смоленске в десятый раз. В этом году в его программе было 26 фильмов, 22 из них участвовали в конкурсной программе. Жюри фестиваля этого года возглавил кинодраматург Аркадий Инин, в состав жюри вошли Эммануил Виторган, Лариса Лужина, Александр Пашутин, Валентина Талызина, Людмила Бодрова.

Фестиваль в Смоленске уникален тем, что в его программе участвуют работы режиссеров, которые изначально реализовали себя в других кинопрофессиях - актеров, сценаристов, операторов, композиторов.

Номинации и победители

Большая часть призов фестиваля - именные и названы в честь знаменитых уроженцев Смоленской области. В этом году приз зрительских симпатий "Сапфировый Феникс" имени Людмилы Касаткиной присужден игровому фильму "Графомафия" режиссеров Владимира Зайкина и Эдуарда Радзюкевича, приз имени писателя Бориса Васильева вручили игровому фильму "Из Уфы с любовью" режиссера Айнура Аскарова, приз имени композитора Михаила Глинки жюри присудило Михаилу Костылеву за музыку к фильму "28 панфиловцев".

Приз имени скульптора Сергея Коненкова вручен фильму "Частное пионерское-3" режиссера Александра Карпиловского, приз имени Юрия Никулина присужден короткометражному фильму "Время жить, время умирать" режиссера Михаила Полякова, приз имени Анатолия Папанова вручили фильму "Ничей" режиссера Евгения Татарова. Приз имени Александра Твардовского вручен игровому фильму "Мама Люба" режиссера Максима Демченко, приз имени мецената Марии Тенишевой вручен режиссерам фильма "28 панфиловцев" Киму Дружинину и Андрею Шальопа.

Поставленный Звягинцевым фильм "Нелюбовь" является совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+ из-за присутствующей в ней ненормативной лексики. Картина получила множество российских и зарубежных наград самой значимой из которых является приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.