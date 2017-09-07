Третьяковская галерея покажет иконы из разрушенных московских церквей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея впервые покажет произведения декоративно-прикладного искусства и девять икон из закрытого для широкой публики фонда драгоценных металлов и камней. Об этом сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в четверг.

"На выставке "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" мы показываем экспонаты из собрания драгоценных металлов Третьяковской галереи. Это предметы религиозного культа, которые во время разрушения церквей в 1920-1930 годах в Москве попали в собрание Третьяковской галереи и таким образом сохранились до наших дней. Посетители увидят памятники из тех церквей, которых уже нет в нашем городе", - сказала Трегулова.

Основную часть композиции составляют предметы церковного обихода, помещавшиеся в алтарях храмов. В состав выставки также включены девять икон в серебряных позолоченных окладах. Среди них икона Богоматери Казанской, "Спас Смоленский" и "Святитель Николай Чудотворец".

Выставка "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" приурочена к 870-летию столицы. День города в этом году в Москве пройдет 9 сентября.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, одним из первых оценивший экспозицию, напомнил, что всего к юбилею города в Москве откроется 130 выставок.

Выставка "Сохраненные святыни Москвы ушедшей", продлится с 8 сентября 2017 года по 21 января 2018 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.