Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяковская галерея покажет иконы из разрушенных московских церквей

Культура
7 сентября, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Выставка "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" приурочена к 870-летию столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея впервые покажет произведения декоративно-прикладного искусства и девять икон из закрытого для широкой публики фонда драгоценных металлов и камней. Об этом сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в четверг.

"На выставке "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" мы показываем экспонаты из собрания драгоценных металлов Третьяковской галереи. Это предметы религиозного культа, которые во время разрушения церквей в 1920-1930 годах в Москве попали в собрание Третьяковской галереи и таким образом сохранились до наших дней. Посетители увидят памятники из тех церквей, которых уже нет в нашем городе", - сказала Трегулова.

Основную часть композиции составляют предметы церковного обихода, помещавшиеся в алтарях храмов. В состав выставки также включены девять икон в серебряных позолоченных окладах. Среди них икона Богоматери Казанской, "Спас Смоленский" и "Святитель Николай Чудотворец".

Выставка "Сохраненные святыни Москвы ушедшей" приурочена к 870-летию столицы. День города в этом году в Москве пройдет 9 сентября.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, одним из первых оценивший экспозицию, напомнил, что всего к юбилею города в Москве откроется 130 выставок.

Выставка "Сохраненные святыни Москвы ушедшей", продлится с 8 сентября 2017 года по 21 января 2018 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
870-летие Москвы
Персоны
Трегулова, Зельфира Исмаиловна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама