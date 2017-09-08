Основные сцены нового фильма о гардемаринах снимут в Крыму

ЕВПАТОРИЯ /Республика Крым/, 7 сентября. /ТАСС/. Съемки основных сцен четвертого фильма о приключениях гардемаринов под рабочим названием "Гардемарины 1787" пройдут в Крыму, сообщила в четверг ТАСС народная артистка России Светлана Дружинина, которая сняла три предыдущие картины.

"Мы сейчас проходим процесс защиты режиссерского плана. Фильм будет обязательно снят. Многих секретов не хочу пока раскрывать. Картина будет посвящена становлению российского флота, морской пехоты на Черном море. Основные сцены будут сняты именно в Крыму", - сказала Дружинина.

Народный артист России Дмитрий Харатьян, исполнивший одну из главных ролей в предшествующих фильмах, рассказал ТАСС, что картина планируется как экшн, в связи с чем предполагается задействовать еще одного режиссера, который будет отвечать за зрелищные съемки. По словам актера, уже готов сценарий фильма, проведена большая подготовительная работа, в первую очередь в Крыму.

"Проект "Гардемарины 1787" - это тема крымская. Это история того, как Крым постепенно становился российским", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что сценарием предполагается участие актеров, сыгравших роли гардемаринов в предыдущих фильмах. "Но в новом фильме уже дети гардемаринов выходят на почетное, первое место, а взрослые гардемарины фигурируют параллельно. Пока рано говорить, кто из предыдущего звездного состава примет участие в новом фильме", - добавил Харатьян.

Фильм Дружининой "Гардемарины, вперед!" по роману Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы" вышел в 1988 году. В 1991 году вышло продолжение "Виват, гардемарины!", в 1992-м - картина "Гардемарины III". В фильмах снимались Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Михаил Боярский, Татьяна Лютаева, Виктор Павлов, Людмила Гурченко, Александр Домогаров, Евгений Евстигнеев и другие.