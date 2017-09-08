Олимпийский парк Сочи впервые примет конкурс "Новая волна"

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" откроется в пятницу в Сочи. Впервые местом проведения основных мероприятий станет Олимпийский парк курорта, где построили сборно-разборный концертный зал New Wave hаll, сообщает оргкомитет конкурса.

Откроется "Новая волна" традиционным гала-концертом с участием звезд эстрады и 14 конкурсантов из девяти стран мира. "Всего в адрес оргкомитета "Новой волны 2017" поступило более 12 тыс. заявок от молодых исполнителей. По итогам полуфиналов были отобраны финалисты из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции", - напоминают организаторы.

Россию на фестивале представят победитель телепроекта "Главная сцена" Саша Санта и участник программы "Голос" Василий Уриевский. От Украины на конкурсе выступит певец под псевдонимом ISAAK.

В день открытия на сцену выйдут Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Наташа Королева, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Ольга Бузова, Жасмин, "Дискотека Авария", Александр Розенбаум, Лариса Долина и другие исполнители. Специальным гостем вечера станет певица LP.

Программа конкурса и закрытие без хедлайнера

В первый конкурсный день, 9 сентября, участники конкурса выступят в программе "Мировой хит", которая пройдет в рамках "Дня кино". Затем конкурсанты исполнят "Хит страны", третий день посвятят авторской песне. Ранее сообщалось, что на "Новой волне" впервые на публике прозвучат произведения победителей народного конкурса песен про Крымский мост.

Молодые исполнители выступят также с бесплатными концертами, один из которых состоится в центре курорта, где на площади у морского порта Сочи проходили два предыдущих конкурса. По традиции, подводя итоги, участники "Новой волны" заложат звезду на "Аллее звезд", а финалистам доверят установку памятного барельефа.

Завершится "Новая волна 2017" 14 сентября гала-концертом. В 2016 году на закрытии конкурса выступал певец из Великобритании Стинг. В этом году хедлайнером закрытия должен был стать его соотечественник Робби Уильямс, но из-за болезни исполнитель отменил свой приезд в Россию.

"Британский певец Уильямс не был единственным запланированным участником концерта закрытия. Поэтому о возврате купленных на него билетов пока речи не идет", - рассказали ТАСС в пресс-службе конкурса.

История "Новой волны"

Музыкальный конкурс с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. В состав жюри ежегодно входят артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.