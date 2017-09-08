В РФ запускают проект по продвижению российских музыкантов за рубежом

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Представители музыкальной индустрии запускают проект RUSH (Russian Music Export Agency) - некоммерческую негосударственную организацию, которая займется международным продвижением российских музыкантов. Об этом в пятницу на презентации инициативы сообщил музыкальный журналист Денис Бояринов.
"За модель, по которой собирается работать RUSH, мы взяли достаточно распространенные в мире экспортные бюро-агентства, которые занимаются целенаправленным продвижением избранных национальных музыкантов на международных рынках", - пояснил Бояринов.
К инициативе уже присоединились музыкальный критик Артемий Троицкий, продюсер Александр Чепарухин, лидер группы "Мегаполис" и глава компании "Снегири Музыка" Олег Нестеров, основатель группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, исландский музыкант, участник проекта Gus Gus Хогни Эгилссон и другие. "Мы открытая ассоциация и предлагаем присоединиться всем желающим, кто считает, что может быть полезным в проекте", - отметил Бояринов.
На основе голосования эксперты RUSH будут ежегодно формировать пул российских артистов разных жанров и направлений, имеющих наибольшие шансы на успех за рубежом. "Они должны давать концерты, быть заметны в российском информационном пространстве", - подчеркнула участник проекта, сооснователь музыкального фестиваля Sound Up Вероника Белоусова.
В первый список вошли неоклассический композитор и пианист Кирилл Рихтер, певица Катя Шилоносова (сольный проект Kate NV и авант-рок-группа "ГШ"), рокеры из Сибири The Jack Wood, московская данс-панк-группа Wet Red и базирующееся в Берлине российское квир-электро-панк-кабаре Sado Opera.
Продвижение будет включать подготовку шоукейсов российской музыки и их презентацию на международных площадках. "У участников RUSH есть огромное количество контактов, и с их помощью мы будем промоутировать выбранных музыкантов. Это будет работа с зарубежной прессой, будем инициировать различные проекты, в том числе на российском рынке, что будет увеличивать узнаваемость артистов", - рассказала Белоусова.
Первый шоукейс агентство представит 21 сентября в рамках фестиваля Reeperbahn в Гамбурге, собирающего более 37 тыс. слушателей ежегодно.
Создатели проекта рассчитывают на финансовую помощь спонсоров, меценатов и культурных фондов, а также на краудфандинг.