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Кобзон Советского Союза: факты из жизни народного певца

Культура
11 сентября, 9:30 UTC+3

Иосифу Кобзону исполняется 80 лет. ТАСС вспоминает о его концертных рекордах, попытках законодательно запретить фонограмму, обещаниях уйти со сцены и других интересных фактах биографии

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Иосиф Кобзон во время выступления на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016"

Иосиф Кобзон во время выступления на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Из своих 80-ти лет Иосиф Кобзон официально выступает на сцене почти 60. И это не считая участия в студенческой самодеятельности. За эти годы в его репертуаре появилось неправдоподобное количество песен, а все его регалии невозможно уместить в одном тексте. 

"Дурная сила"

В Днепропетровске, где Иосиф учился в горном техникуме, он, одновременно с художественной самодеятельностью, начал заниматься боксом. Как утверждает Кобзон, он стал чемпионом в юношеском разряде и в Днепропетровской области, и во всей Украинской ССР. 

Метод, на который полагался Кобзон, — это, по его же выражению из книги "Как перед Богом", дурная сила: "Я, как дурак, вознесся от того, что выиграл четыре боя. И вот дальше оказалось, что нет мне весового партнера. Есть партнер меньше меня по весу на категорию, но выше меня разрядом, да к тому же левша. И хотя я с левшой никогда не работал, я сказал: "Какая проблема? Я согласен…" И вышел на ринг. И он меня тут же нокаутировал, чтобы я больше не воображал, что 181 сантиметр роста, 70 килограмм веса и дурную силу можно противопоставить лучшим знаниям и умению".

Всего в любительской карьере боксера Кобзона 18 побед и 4 поражения.

Иосиф Кобзон, 1964 год

Иосиф Кобзон, 1964 год

© ТАСС
Иосиф Кобзон, 1964 год
© ТАСС

"Иосиф, купи у меня песню"

В репертуаре Кобзона однажды могла оказаться песня Владимира Высоцкого. В годы, когда Кобзон был женат на Людмиле Гурченко, с 1967 по 1970 годы, Иосиф часто встречался с Высоцким. И вот однажды Кобзон выступал в московском саду "Эрмитаж", в Летнем театре. Как рассказывает Кобзон, к нему туда приехал Высоцкий и предложил: "Иосиф, купи у меня песню". Кобзон ответил: "Володя, ты с ума сошел. Я не покупаю песен". Он говорит: "Ну, тогда дай 25 рублей". Я говорю: "Это другой вопрос..." 

Интервью

Иосиф Кобзон: как только увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом

Перейти в раздел Интервью

Позже, когда Высоцкий умер в 1980 году, встал вопрос, где его хоронить: на почетное Ваганьковское кладбище поэта без всяких званий поместить не могли. Марина Влади в книге "Прерванный полет" вспоминала: "Приезжает Иосиф Кобзон. Как только директор [кладбища] впускает его к себе в кабинет, он говорит: "Нужно место для Высоцкого" — и протягивает ему пачку сторублевок, целое состояние". Но сам Кобзон утверждает, что деньги он даже не успел достать: "Директор остановил мою руку и говорит: "Не надо, Иосиф Давыдович! Я Высоцкого люблю не меньше вашего..." В результате Высоцкий похоронен именно на Ваганьковском.

Парик и парикмахер

Впервые свой знаменитый черный парик Кобзон надел еще в 35 лет, в 1972 году. С юношества у него были проблемы с волосами. Как рассказывала мама Иосифа, Ида Кобзон, причина в том, что однажды он вышел в лютый мороз, около 40 градусов ниже нуля, без шапки и повредил волосяные "коробочки". С тех пор Кобзон носит накладку и не стыдится этого, так как считает собственную лысину неэстетичной. Впоследствие проблему усугубила химиотерапия: Кобзон лечился от рака простаты.
 
Он надевает парик даже на пляже: как он заявлял в интервью, "без всего" его видит только один близкий человек, жена Нелли. При этом он продолжает подстригать волосы и даже ходит к одному и тому же парикмахеру: в 1997 году он рассказывал, что обслуживается у своего постоянного специалиста уже 19 лет подряд.

Выступление Иосифа Кобзона перед коллективом фирменного магазина-салона "Орбита", 1978 год

Выступление Иосифа Кобзона перед коллективом фирменного магазина-салона "Орбита", 1978 год

© Виктор Кошевой/ТАСС
Выступление Иосифа Кобзона перед коллективом фирменного магазина-салона "Орбита", 1978 год
© Виктор Кошевой/ТАСС

Память на тысячу песен

В постоянном репертуаре Кобзона, по разным оценкам, есть до нескольких тысяч песен. Клавишник Петр Подгородецкий, работавший в группах "Машина времени" и "Воскресение", несколько лет ездил на гастроли вместе с музыкальным ансамблем Иосифа Кобзона. Он рассказывал, что коллектив должен был знать около тысячи песен, при этом музыкантам были не нужны ноты, а певец вообще не пользовался подсказками: он помнит не только тексты, но и любое интонирование и модуляции, причем независимо от того, на каком языке надо петь, — на русском, английском или идише.

"Боялся чего-то не допеть"

Когда-то Кобзон стал первым на отечественной эстраде артистом, который завел традицию проводить концерты в свои дни рождения. Обычно к нему в гости приходят и другие звезды, получаются очень продолжительные бенефисы. В результате самый длинный юбилейный концерт — на 60-летие Кобзона — длился целых 12 часов 40 минут, то есть начался еще вечером и закончился после рассвета.

Концерт, приуроченный к 80-летию певца, продлится, по его словам, "всего" два с половиной часа. "Надо, чтобы концерт шел не более 2,5 часов. Хотя у меня никогда юбилейные концерты не шли такое короткое время. Я рекорды не ставил, просто жажда такая — не всеядность. Боялся чего-то не допеть, не спеть важные для публики и для меня песни", — объяснил Кобзон в недавнем интервью ТАСС.

Певец Иосиф Кобзон и композитор Александра Пахмутова, 2007 год

Певец Иосиф Кобзон и композитор Александра Пахмутова, 2007 год

© Михаил Фомичев/ТАСС
Певец Иосиф Кобзон и композитор Александра Пахмутова, 2007 год
© Михаил Фомичев/ТАСС

"Карательная система" против фонограммы

Кобзон долгие годы борется с использованием российскими артистами фонограммы. Перед своим вторым сроком в Госдуме Кобзон распространял агитацию с предвыборным обещанием покончить с "фанерой", но до сих пор такого отдельного закона никто не принял.

Сам Иосиф Давыдович считает, что фонограмму использовать нельзя еще и по закону о защите прав потребителей: "Я как законодатель принимал закон о защите прав потребителя, о запрещении артистам петь под фонограмму. Просто нужно создавать штат людей по стране, которые будут проверять. Нужно создавать карательную систему. Это уголовное преступление или административное? Вот, меня нужно наказать, а как вы меня накажете? Непонятно".

Сам Кобзон при этом, по собственным признаниям, тоже иногда поет не сам: "Моя жена говорит мне: "Господи, видел бы ты себя, когда выступаешь под фонограмму". А это приходится иногда делать, когда идет запись телевизионных передач. Для меня это муки ада, потому что приходится выворачивать себя наизнанку".

Иосиф Кобзон (в центре) во время выступления на шоу-концерте "Песня года - 2013" в СК "Олимпийский"

Иосиф Кобзон (в центре) во время выступления на шоу-концерте "Песня года - 2013" в СК "Олимпийский"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Иосиф Кобзон (в центре) во время выступления на шоу-концерте "Песня года - 2013" в СК "Олимпийский"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Попытки завершить карьеру

Кобзон собирался покончить с концертами еще в 1997 году, об этом он заявил на творческом вечере, посвященном его 60-летию, который состоялся 11 сентября. Но на следующем концерте он выступил уже через шесть дней. При этом Кобзон искренне говорит, что ему "не хотелось обманывать зрителей и журналистов", просто он человек безотказный.

"Скажем, закончился концерт 11 сентября (1997 года — прим. ТАСС), и сразу же — поэтический вечер Роберта Рождественского. "Ты что, откажешься?" — говорят мне. Не откажусь. Дальше — вечер Колмановского, и та же история", — рассказал Кобзон в интервью ТАСС.

С тех пор на любые вопросы об уходе со сцены он отвечает: "Не дождетесь", свою любовь к выступлениям характеризует как "наркотик", а удовольствие, которое он получает от пения, — как "самый сильный оргазм". И называет единственное условие, при котором он покинет сцену: "Как только я выйду на сцену и увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом".

Егор Беликов

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