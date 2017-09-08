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Крутой заявил, что отмена выступлений Робби Уильямса в России не связана с политикой

Культура
8 сентября, 17:32 UTC+3 СОЧИ 8 сентября., / ТАСС

Композитор отметил, что ситуация вызвана исключительно с недомоганием британского артиста

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Игорь Крутой

Игорь Крутой

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 8 сентября. / ТАСС/. Отмена концертов британского исполнителя Робби Уильямса в России, который должен был выступить в Москве и Петербурге и принять участие в сочинской "Новой волне-2017", вызвана исключительно недомоганием артиста и не связана с политическими причинами. Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный продюсер конкурса "Новая волна" композитор Игорь Крутой.

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"Я не думаю, что здесь политика... Здесь действительно болезнь, это может произойти с каждым", - отметил Крутой.

Робби Уильямс должен был принять участие в закрытии Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2017" в Сочи, а затем дать два концерта - в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее ТАСС сообщал, что концертное агентство Talent Concert International (T.C.I.), готовившее выступление британского певца Робби Уильямса в России, ведет переговоры с менеджментом артиста о переносе дат концертов. Билеты на концерты певца можно будет сдать по месту приобретения, получив назад их номинальную стоимость, начиная с 27 сентября 2017 года.

"Новая волна" в Сочи

Церемония открытия шестнадцатого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2017" пройдет в Сочи в пятницу вечером. В этом году местом проведения основных мероприятий станет Олимпийский парк, где для этого был возведен сборно-разборный концертный зал New Wave hаll.

"Переезд наш был связан с пожеланием правительства, чтобы, видимо, развивать эту часть [города], где большие олимпийские объекты. Мы посмотрели это место ( Имеретинскую низменность - прим. ТАСС) и с удовольствием приняли это предложение", - рассказал о причинах смены площадки Игорь Крутой. Он отметил, что к прежней площадке на Северном молу сочинского морского порта "был очень сложный подъезд и для артистов и для публики, здесь все это проще".

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По словам главы города Сочи Анатолия Пахомова, власти курорта на этапе подготовки к проведению очередного музыкального фестиваля "Новая волна" взяли на себя обязательства подготовить всю необходимую инфраструктуру.

"К площадке нужно было подтянуть коммуникации, электроэнергию, воду, свет, забетонировать для безопасности конструкций. В свою очередь организаторы конкурса "Новая волна" делают для наших горожан две бесплатные дискотеки, где будут выступать в том числе и звезды эстрады", - отметил Пахомов. Власти Сочи уверены, что дальнейшее проведение "Новой волны" на курорте станет "еще одной возможностью для рекламы города".

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его проведение в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов.

В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

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Персоны
Уильямс, Робин Крутой, Игорь Яковлевич Кобзон, Иосиф Давыдович Газманов, Олег Михайлович Пахомов, Сергей Александрович
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