Путин ожидает от "Новой волны - 2017" насыщенной программы и ярких выступлений участников

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2017" в Сочи. Его текст размещен в пятницу на официальном сайте Кремля.
"Уверен, что нынешняя "Новая волна" запомнится насыщенной программой, яркими выступлениями участников, встречами с легендарными представителями российской и зарубежной эстрады", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что этот "масштабный художественный смотр" - ожидаемое событие в мире современной музыки, которое неизменно привлекает к себе внимание как признанных мэтров, так и начинающих талантливых исполнителей.
"Пусть олимпийский дух города Сочи способствует честной конкурентной борьбе, укрепит настрой каждого на победу и поможет в полной мере раскрыть свой творческий потенциал", - пожелал глава государства участникам.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2017" открывается в Сочи в пятницу и продлится до 14 сентября. Конкурс с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его проведение в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов.