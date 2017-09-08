Мединский: Калининград и Приморье в лидерах по поддержке съемок кино на своей территории

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Калининградская область и Приморский край являются лидерами в реализации практики поддержки кинопроизводителей, ведущих съемки фильмов на территории региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Калининграде министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В практике рибейтов - поддержке кинопроизводителей, которые снимают кино на территории области, у нас пока два лидера-региона... Калининград и Владивосток", - сказал министр.

Рибейт предполагает возврат регионом части затрат на съемки, в частности, затрат на проживание, переезды и различные сервисы, размеры выплат регионы устанавливают самостоятельно.

В Калининградской области в региональном бюджете на 2017 год на эти цели выделено 20 млн руб., но пока данных о выплатах нет.

В Приморском крае, как сообщалось ранее, на эти цели было выделено 5 млн руб., первая субсидия выплачена в начале августа кинокомпании "МАРС-фильм", снявшей осенью 2016 года художественный фильм "На районе" с Данилой Козловским в главной роли.

Среди пилотных регионов, где реализуется проект, также Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Кубань и Петербург.

Ранее член правления российской Ассоциации продюсеров кино и телевидения Анна Крутова отметила, что рибейт распространен в 30 странах мира, местные власти компенсируют 20-30% затрат на съемки фильма. Одним из эффектов, по ее словам, становится рост потока туристов в регион, где велись съемки.