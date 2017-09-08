Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проведении в России Года музыки

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проведении Года музыки. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым 18 августа и посещения молодежного образовательного форума "Таврида" 20 августа.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2017 года, ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Кроме того, администрации президента поручено до 30 ноября представить предложения по грантовой поддержке концертного исполнения музыкальных произведений молодых композиторов.
Форум "Таврида" проводился в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Во время общения с молодежью президент РФ пообещал подумать о мерах продвижения молодых российских композиторов, о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться современными средствами публикации стихов.