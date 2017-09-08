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В Софии открылся 5-й международный кинофестиваль "Славянская сказка"

Культура
8 сентября, 23:07 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 8, сентября. /ТАСС

За три дня здесь будут показаны 30 фильмов из стран Европы и Азии

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СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. 5-й международный фестиваль кино и телевидения "Славянская сказка" имени академика Дмитрия Лихачева открылся в российском культурно-информационном центре в Софии. За три дня здесь будут показаны 30 фильмов из стран Европы и Азии, а всего на конкурс было выдвинуто свыше 100 различных картин, в основном документальных фильмов, сообщает корреспондент ТАСС с открытия форума.

"Фестиваль "Славянская сказка" - это праздник, который выполняет еще и просветительскую миссию, расширяет культурное и духовное пространство. Способствует установлению контактов между людьми, открывает новые направления взаимодействия в различных сферах", - заявила в приветствии организаторам и участникам фестиваля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выразила уверенность, что конкурсная программа фестиваля будет способствовать "сближению славянских и других народов, прославляющих киноискусство", и отметила, что в рамках кинофорума пройдет ряд знаковых мероприятий, символизирующих российско-болгарскую дружбу.

Сенатор Михаил Щетинин, зачитавший приветствие председателя Совета Федерации, отметил, что в России внимательно следят за культурной жизнью Болгарии. "Все, что происходит на территории братской страны, нам не безразлично, ведь нас связывают тесные узы братства, особенно в сфере языка и культуры".

Первыми картинами, которые были продемонстрированы в рамках праздника славянского кино, стали документальные ленты болгарского режиссера Димитра Димитров об академике Дмитрии Лихачеве - "Ровесник века" и "Русские люди".

5-й международный фестиваль кино и телевидения "Славянская сказка" организован при финансовой поддержке фонда "Русский мир" и Россотрудничества. Итоги кинофорума международное жюри подведет 11 сентября.

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