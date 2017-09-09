Эдуард Русаков и Ганна Шевченко названы лауреатами литературной премии Фазиля Искандера

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Писатель Эдуард Русаков, поэтесса Ганна Шевченко и сценарист Аслан Галазов названы лауреатами Международной премии имени Фазиля Искандера. Литературные награды вручили в субботу в Центральном доме литераторов.

"В наше смутное время именно такие искандеровские качества как доброта и порядочность становятся для истинного таланта определяющими. Каждый из лауреатов премии обладает какой-то искандеровской черточкой. А все вместе они - великолепный сгусток высочайшего таланта, зрелого мастерства и непридуманной новизны", - заметил президент Русского ПЕН-центра председатель жюри Евгений Попов.

В свою очередь вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев сказал, что "одна из задач премии хранить и развивать лучшие традиции Искандера, а долг конкурсантов - стремиться соответствовать уровню мастера".

Лауреаты

Лучшим в номинации проза назван Эдуард Русаков из Красноярска за книгу "Майский сон о счастье".

"Эдуард Русаков, на мой взгляд, самый крупный прозаик, из ныне живущих по ту сторону Уральского хребта. Наша премия заново открывает его для всероссийского читателя. Русаков создал собственный уникальный стиль и нарисовал фантасмагорическую, но и уходящую корнями в подлинную реальность, картину Сибири. Эпос Русакова непостижимым образом перекликается с эпосом Искандера", - сказал Попов.

В поэтической номинации победу одержала Ганна Шевченко из Москвы за ее книгу "Обитатель перекрестка". По словам члена жюри Владимира Салимона, Ганна Шевченко "способна воспринимать и отображать мир в его подлинной красоте и величии, а не в виде отвлеченных идей и понятий. Ее талант в выборе того, о чем она пишет. И в своеобразии голоса, чувственного и нежного, но сильного".

В номинации киносценарий премии удостоен Аслан Галазов из Владикавказа за рукопись сценария "Детство Чика". Член жюри прозаик Максим Гуреев заметил, что "в сценарии Аслана Галазова прекрасно передан дух текстов Фазиля Искандера. Из этого сценария может получиться хорошее атмосферное кино".

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Чегеме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

Писатель скончался в Москве 31 июля 2016 года.