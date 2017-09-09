Изданная в России книга о Назарбаеве победила в конкурсе стран СНГ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Книга о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве "Рядом с Первым", изданная в России в 2016 году при содействии посольства Казахстана в РФ, победила на XIV Международном конкурсе членов СНГ "Искусство книги" в номинации "Содружество". Как сообщили ТАСС в субботу в казахском диппредставительстве, торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В книге раскрываются интересные нюансы выстраивания взаимоотношений Казахстана с внешним миром, ярко и подробно описаны основные этапы политического развития страны, становления новой столицы Астаны, формирования демократической политической и правовой системы. "Рядом с Первым" раскрывает также лидерские качества главы казахского государства.

По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, который выступил на церемонии награждения, формат книги дает возможность посмотреть на деятельность президента Казахстана с самого близкого расстояния, по настоящему осознать масштаб его личности. "Назарбаев - общепризнанный творец концепции евразийства, - отметил российский сенатор. - Он первым эту концепцию сформулировал и последовательно претворяет ее в жизнь. Идеи евразийства овладевают миром, и в этом, безусловно, личная заслуга президента Казахстана".

В свою очередь директор выпустившего книгу издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин назвал основным достоинством издания то, что о президенте Казахстана рассказывают люди, которые прошли с ним долгий путь. "Они раскрывают детали и облик руководителя страны, характер той работы, которая была сделана за эти годы, когда Казахстан превратился в современную, мощную державу. Из книги рождается и образ руководителя, и представление о том пути, который прошел не только лидер и его соратники, но и весь народ", - отметил Пряхин.

Авторами книги выступила команда многолетних соратников президента. В сборнике очерков, изданном по инициативе бывшего посла Казахстана в РФ, а в настоящее время первого заместителя руководителя администрации президента Марата Тажина, дана развернутая панорама четвертьвекового развития современного Казахстана. Неповторимый колорит и историческую документальность повествованию придает то, что авторы - Касым-Жомарт Токаев, Нуртай Абыкаев, Адильбек Джаксыбеков, Кайрат Мами, Нурлан Нигматуллин, Имангали Тасмагамбетов и Марат Тажин - описывают события, факты и процессы, к которым они были непосредственно причастны.