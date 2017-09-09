На Венецианском кинофестивале назвали имена победителей

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Гильермо дель Торо, француз-дебютант Ксавье Легран, израильский режиссер Самуэль Маоз - стали победителями 74-го Венецианского кинофестиваля. Лауреатов объявило в субботу международное жюри во главе с американской актрисой Аннетт Бенинг, передает новостной канал Rai News 24.

Дель Торо показал фильм-сказку "Форма воды" (The Shape of Water) о любовной истории простой девушки и человека-амфибии, картина получила главную награду кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Несмотря на признание критиков и публики, он пока не получал главных призов на европейских фестивальных площадках.

Вручаемые с прошлого года два "Серебряных льва" - за лучшую режиссуру и как Гран-при жюри - достались дебютанту - молодому французскому режиссеру Ксавье Леграну (за лучшую режиссуру) и израильскому мастеру Самуэлю Маозу (Гран-при жюри). Картина "Заточение" (Jusqu'a la garde) - первая полнометражная для Леграна, который удостоен также "Льва будущего", премии за лучшую дебютную работу имени Луиджи де Лаурентиса.

У Маоза, представившего новую ленту "Фокстрот" (Foxtrot), в копилке уже есть "Золотой лев". Он был его удостоен в 2009 году за военную драму "Ливан" (Libano).

Лучшие актеры

Премия за лучший сценарий вручена Мартину Макдонаху за ленту "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) с бесподобной, по признанию критики, Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Макдонах выступил и режиссером этой картины, которая получила один из самых теплых приемов в Венеции и числилась в фаворитах. Тем не менее Макдорманд жюри предпочло британку Шарлотту Рэмплинг, которая удостоена "Кубка Вольпи" как лучшая актриса. Обладательница множества международных наград Рэмплинг сыграла почти бессловесную роль в картине работающего в США молодого итальянского режиссера Андреа Паллаоро "Ханна" (Hannah).

Лучшим актером назван ливанский актер Камель эль Баша, сыгравший в ленте "Оскорбление" (The Insult). Специальная премия жюри досталась австралийской картине "Сладкая страна" (Sweet country) Уорика Торнтона, сделавшего костюмированный вестерн, основанный на реальных событиях первой половины ХХ века.

Премией Марчелло Мастроянни лучшему начинающему актеру или актрисе отмечен Чарли Пламмер, сыгравший подростка в фильме британца Эндрю Хэя "Положись на Пита" (Lean on Pete). Итальянская лента "Нико, 1988" (Nico, 1988) победила во втором конкурсе "Горизонты".

Без премий остались Джорджа Клуни, который участвовал в основном конкурсе как режиссер с лентой "Субурбикон" (Suburbicon), а также сыгравший в ней актер Мэтт Дэймон. Он же исполнил главную роль в конкурсном фильме двукратного лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Короче" (Downsizing). Но, как указывают критики, в Венеции часто важно участие. В последние годы на этом старейшем в мире фестивале безошибочно угадывались фавориты "оскаровской" гонки.

Российских лент в программе этого года не было. Но советский фильм "Иди и смотри" (1985) Элема Климова, представленный в секции "Венецианская классика", был награжден как лучший отреставрированный шедевр.