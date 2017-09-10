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Медведев поздравил молодых оперных певцов с открытием конкурса Образцовой в Петербурге

Культура
10 сентября, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Премьер-министр назвал конкурс одним из самых ярких событий в культурной жизни страны

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил гостей и участников 11-го конкурса Елены Образцовой, который открылся в воскресенье в Санкт-Петербурге. Текст послания опубликован на сайте кабмина.

"Сегодня Санкт-Петербургская филармония вновь стала центром притяжения для вокалистов из нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья - для всех, кто мечтает посвятить свою жизнь музыке. Уверен, что особая творческая атмосфера, которая всегда царит на конкурсе Елены Образцовой, поможет молодым исполнителям осуществить свою заветную мечту, отлично выступить на профессиональной сцене, сделать первые шаги к успеху. А главное - завоевать искреннюю любовь публики", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Он назвал конкурс одним из самых ярких событий в культурной жизни страны. Медведев пожелал участникам состязания удачи и побед, а также незабываемых впечатлений от Санкт-Петербурга.

В этом году в конкурсе участвуют более 200 артистов из 22 стран, он продлится до 17 сентября. Первая премия конкурса составляет 500 тысяч рублей, вторая - 350 тысяч, третья - 250 тысяч, специальная премия "Приз зрительских симпатий" - 50 тысяч рублей. Зрители смогут следить за ходом соревнования не только в залах, но также по интернет- трансляции и по одному из петербургских телеканалов. В жюри, помимо россиян, входят представители Италии, Испании, Румынии, США и Франции.

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Персоны
Образцова, Елена Васильевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
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