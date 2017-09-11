Иосиф Кобзон громко отметит свое 80-летие

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Народному артисту СССР Иосифу Кобзону в понедельник исполняется 80 лет. И хотя дата весьма почтенная, умалчивать о ней певец вовсе не намерен. Напротив, он собирается громко отметить юбилей: 20 сентября даст сольный концерт на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце. Об этом Кобзон сообщил в интервью ТАСС.

"У нас это будет первый сольный концерт 80-летнего певца", - констатировал Иосиф Давыдович, заверив, что ему это не в тягость, а в радость, потому что он неистово любит петь. В репертуаре Кобзона, по его собственным подсчетам, "свыше трех тыс. песен, написанных великими композиторами и поэтами". Лучшие из этих произведений прозвучат на юбилейном вечере певца, в котором также примут участие его любимые друзья и коллеги.

"Будут Московский государственный академический камерный хор под руководством народного артиста СССР Владимира Минина, Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова, "Хор Турецкого", Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе", - перечислил Кобзон. Сам он сохраняет хорошую форму, и голос его звучит отменно.

Даже не верится, что ровно 20 лет назад, когда ему исполнилось 60 лет, Кобзон собирался навсегда распрощаться с концертной деятельностью и целиком посвятить себя депутатской работе. Его прощальный бенефис продолжался 12 часов - начавшись в 18:00 мск, он завершился лишь в 6 часов утра следующего дня.

"Я искренне думал уйти, потому что в те годы считалось не слишком приличным развлекать публику артистам после шестидесяти", - напомнил Кобзон. Но вскоре он изменил свое решение, и с тех пор всерьез о прекращении творческой карьеры уже не помышляет.

"Если когда-нибудь, выйдя на сцену, я увижу полупустой зал, это будет мой последний концерт. Вернее, - крайний, ведь афганцы не говорят слово "последний", - резюмировал певец, побывавший девять раз в воюющем Афганистане. Впрочем, до "крайнего" концерта Кобзону еще далеко, потому что он по-прежнему востребован публикой, что в очередной раз докажет юбилейный вечер в Кремле, билеты на который полностью распроданы.

Из биографии артиста

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в небольшом украинском городке Часов Яр Донецкой области. Сын бывшей батрачки, он всего добился сам. И стал звездой, причем, не только на земле. Его именем названа малая планета, значащаяся под номером 3399.

На его родине в Донбассе ему установили бронзовый бюст работы замечательного скульптора Александра Рукавишникова. Несмотря на сильно осложнившиеся отношения между Украиной и Россией, Кобзон не прерывает связей с родиной. В ближайшее время собирается в 10-й раз посетить Донбасс, где помогает местным учреждениям культуры, привозит туда гуманитарную помощь и музыкальные фестивали.

Подобных, но-настоящему героических заслуг на счету певца немало. В апреле 1980 года он первым из советских артистов отправился в воюющий Афганистан, где в общей сложности побывал девять раз. Он участвовал в освобождении заложников в театре на Дубровке.

Кобзон является почетным гражданином десятков городов, в том числе Москвы и Донецка, награжден более чем 40 медалями и орденами и удостоен звания Героя Труда РФ. Всех регалий и званий артиста не перечислить.

"Да этого и не требуется", - уверяет Иосиф Давыдович, считая главной наградой признание народа.