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Путин наградил Иосифа Кобзона знаком отличия "За благодеяние"

Культура
11 сентября, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В указе президента говорится, что знак отличия вручается артисту и депутату Госдумы РФ "за активную благотворительную и общественную деятельность"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент наградил певцов Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского и Николая Баскова орденами и знаком отличия. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов.

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"За активную благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Кобзона Иосифа Давыдовича - первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по культуре", - говорится в указе.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, СМИ и многолетнюю трудовую деятельность Дмитрий Хворостовский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а Николай Басков - Орденом Дружбы.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Басков, Николай Викторович Путин, Владимир Владимирович
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