Путин наградил Иосифа Кобзона знаком отличия "За благодеяние"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент наградил певцов Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского и Николая Баскова орденами и знаком отличия. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов.

"За активную благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Кобзона Иосифа Давыдовича - первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по культуре", - говорится в указе.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, СМИ и многолетнюю трудовую деятельность Дмитрий Хворостовский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а Николай Басков - Орденом Дружбы.