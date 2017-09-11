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Польша выдвинула фильм Холланд "След зверя" кандидатом на премию "Оскар"

Культура
11 сентября, 11:16 UTC+3 ВАРШАВА 11 сентября., /Ирина Полина

Ранее лента получила "Серебряного медведя" на 67-м международном кинофестивале Берлинале

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Кадр из фильма "След зверя"

Кадр из фильма "След зверя"

© filmpro.ru

ВАРШАВА, 11 сентября. /Ирина Полина/. Польша выдвинула фильм "След зверя" ("Pokot", 2017) режиссера Агнешки Холланд в качестве кандидата от республики на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". О таком решении объявил Польский институт киноискусства.

Эта картина - экранизация детективного романа, действие которого развертывается в современной Польше. Фильм повествует о престарелой даме, взявшей на себя роль вершителя судеб. Одинокая пенсионерка, бывшая инженер и педагог - закоренелая защитница прав животных, решившая бороться с охотниками. Когда они начинают погибать один за другим при невыясненных обстоятельствах, героиня разворачивает собственное расследование.

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Мировая премьера ленты состоялась во время 67-го международного кинофестиваля Берлинале, получив "Серебряного медведя" на этом крупном киносмотре.

Комментируя решение Польского института киноискусства о выдвижении работы Холланд, ее председатель Павел Павликовский отметил, что у этой картины, по сравнению с другими кандидатурами, "больше достоинств, которые могут помочь в ее продвижении и в результате привести к номинации".

По его словам, "это универсальный, старательно сформулированный рассказ, который, без сомнения, расширяет поле нашего чувственного восприятия". "Эта качественная мозаика необыкновенно актуальна и заставляет задуматься о том, что задавать фундаментальные вопросы все еще стоит", - добавил режиссер. Кроме этого, по его мнению, "След зверя" - "важный женский голос, который все шире представлен в мировом кинематографе".

Глава Польского института киноискусства Магдалена Срока, в свою очередь, отметила, что Холланд - известный среди членов Американской киноакадемии режиссер, которую ценят за океаном. "Ее работы трижды номинировались на премию "Оскар", в том числе дважды в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", - указала она.

Последний раз премию за лучший фильм на иностранном языке жюри "Оскара" присуждало полякам в 2014 году. Победителем в этой номинации тогда стала лента "Ида" (Ida, 2013) Павла Павликовского, которая обошла другого фаворита в этой категории - российскую картину "Левиафан" (2014) Андрея Звягинцева.

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