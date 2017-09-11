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Большой фестиваль Российского национального оркестра в девятый раз пройдет в Москве

Культура
11 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Концертная серия будет состоять из шести вечеров

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО) под управлением Михаила Плетнева в девятый раз пройдет с 11 сентября по 2 октября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.

"За свою восьмилетнюю историю фестиваль стал обязательной составляющей московской музыкальной афиши и одним из самых ожидаемых событий года. Оригинальность художественной концепции, изысканность программ, включающих премьеры, эталонные трактовки мировых шедевров, камерные вечера и экспериментальные проекты на стыке разных жанров, а также высочайший уровень исполнения неизменно привлекают к фестивалю все новых ценителей классики", - отметили в пресс-службе.

Программа фестиваля

Концертную серию из шести вечеров откроет симфоническая программа из сочинений французских композиторов Жоржа Бизе и Мориса Равеля, а также поэма Александра Скрябина "Прометей". За пульт РНО встанет художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солистом выступит французский пианист Люка Дебарг.

Премьерой станет Концерт для скрипки с оркестром Джеймса Макмиллана. Впервые в России 14 сентября это произведение исполнит Вадим Репин, которому и посвятил работу шотландский композитор.

По традиции в программу культурного мероприятия войдет опера в концертном исполнении. 19 сентября арии из опер Россини прозвучат в исполнении одного из самых востребованных сопрано мира - Ольги Перетятько-Мариотти.

На вечере 23 сентября маэстро Плетнев выступит в роли солиста и исполнит фортепианный Концерт № 2 Камиля Сен-Санса. Программу концерта дополнят два редко исполняемых в столице сочинения композиторов XX столетия: симфоническая картина для большого оркестра "Сны" Сергея Прокофьева и Симфония № 3 советского и украинского классика Бориса Лятошинского. За дирижерский пульт встанет украинский маэстро, главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц.

Экспериментом станет подготовленная к 100-летию революции программа писателя и телеведущего Эдварда Радзинского "Последняя ночь последнего царя". Фестиваль завершит исполнение фрагментов оперы "Русалка" Александра Даргомыжского.

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