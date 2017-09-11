Руководство Берлинского кинофестиваля поддержало Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале" выступило в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра", соответствующее письмо пришло в понедельник в театр.

В обращении, которое подписал руководитель кинофестиваля Дитер Косслик, говорится, что " Берлинале" присоединяется "к международному выражению солидарности с российским режиссером кино и театра Кириллом Серебренниковым. "Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом", - говорится в послании.

В письме отмечается, что "Кирилл Серебренников - один из важнейших передовых российских режиссеров, на протяжении последних лет постоянно вдохновлявший международную публику своим творчеством". Как считают в руководстве фестиваля, "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова "стал одним из самых выдающихся и оригинальных культурных мест в Москве и известен далеко за пределами России".

В обращении говорится, что "фильмы Кирилла Серебренникова представлены на крупнейших международных фестивалях и с успехом шли в немецком прокате", а сам режиссер - "невероятно важная фигура во взаимодействии культур" двух стран.