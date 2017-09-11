Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании Росомахи

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ТАСС, 11 сентября. Американский писатель и редактор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в работе над созданием образа Росомахи, персонажа комиксов "Люди-Икс" (X-Men), скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в заявлении издательства комиксов Marvel, опубликованном в понедельник на сайте компании.
"Мы очень опечалены новостью о кончине Лена Уэйна и выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье. Вклад Лена во вселенную Marvel в качестве писателя, редактора и члена семьи Marvel никогда не будет забыт. Мы будем скучать по нему", - говорится в заявлении.
Кончину Уэйна прокомментировал также актер Хью Джекман, исполнивший роль Росомахи в фильмах про Людей Икс. "Мне повезло быть знакомым с Леном Уэйном. Впервые я встретил его в 2008 году. Я сказал ему, что его сердце, ум и руки создали величайших персонажей комиксов", - написал он на своей странице в Twitter.
Blessed to have known Len Wein. I first met him in 2008. I told him - from his heart, mind & hands came the greatest character in comics. pic.twitter.com/cFqL1uy0JV— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 11 сентября 2017 г.
Лен Уэйн родился в 1948 году в Нью-Йорке. Уже в 1960-х годах он начал сотрудничать с издательством DC Comics. Уэйн участвовал в создании образа Болотной твари, популярного персонажа вселенной DC Comics.
Позже Уэйн начал работать с издательством Marvel, где в середине 1970-х совместно с художником Дэйвом Кокрамом занялся перезапуском комиксов "Люди-Икс". В конце 1970-х Уэйн вновь вернулся в DC Comics.
За свою карьеру Уэйн работал в том числе над сценариями для выпусков комиксов про Бэтмена, Супермена, и Флэша.