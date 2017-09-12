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Рената Литвинова поставила в МХТ имени Чехова спектакль по пьесе "Северный ветер"

Культура
12 сентября, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

"Северный ветер" является режиссерским дебютом Литвиновой в театре, кроме того, она исполнит одну из ролей в постановке

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова выпускает спектакль "Северный ветер", который по своей пьесе поставила актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова. "Во вторник состоится пресс-показ, премьера объявлена на 13 и 14 сентября", - сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

Она отметила, что "Северный ветер" - это дебют Ренаты Литвиной в театральной режиссуре. К тому же она исполнит одну из ролей в собственной постановке. "Пьеса же написана специально для артистов МХТ", - подчеркнула пресс-атташе театра и в подтверждение процитировала Литвинову.

"Северный ветер" - это мой режиссерский дебют в театре, моя первая пьеса, в которой я собрала своих соратников - актеров, музыкантов, художников. И все вместе мы сделали спектакль о Севере, смерти и любви - каждый о своей", - процитировала Литвинову пресс-атташе.

Жанр спектакля определен как "реальная фантасмагория". Музыку к постановке написала Земфира. Возрастное ограничение - 18+.

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Персоны
Литвинова, Рената Муратовна
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