Рената Литвинова поставила в МХТ имени Чехова спектакль по пьесе "Северный ветер"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова выпускает спектакль "Северный ветер", который по своей пьесе поставила актриса, сценарист и кинорежиссер Рената Литвинова. "Во вторник состоится пресс-показ, премьера объявлена на 13 и 14 сентября", - сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
Она отметила, что "Северный ветер" - это дебют Ренаты Литвиной в театральной режиссуре. К тому же она исполнит одну из ролей в собственной постановке. "Пьеса же написана специально для артистов МХТ", - подчеркнула пресс-атташе театра и в подтверждение процитировала Литвинову.
"Северный ветер" - это мой режиссерский дебют в театре, моя первая пьеса, в которой я собрала своих соратников - актеров, музыкантов, художников. И все вместе мы сделали спектакль о Севере, смерти и любви - каждый о своей", - процитировала Литвинову пресс-атташе.
Жанр спектакля определен как "реальная фантасмагория". Музыку к постановке написала Земфира. Возрастное ограничение - 18+.