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Театр "Школа современной пьесы" под руководством Райхельгауза откроет сезон на стройке

Культура
12 сентября, 4:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Сбор труппы в жанре open-air пройдет во дворе исторического здания театра на Трубной площади, где идет реставрация после пожара

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Школа современной пьесы" под руководством народного артиста России Иосифа Райхельгауза проведет во вторник сбор труппы перед открытием очередного, 29-го по счету, сезона. Встреча после летнего "антракта" состоится ...на стройке, а точнее, во дворе исторического здания театра на Трубной площади, где после пожара, случившегося в 2013 году, идет масштабная реставрация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сбор труппы пройдет в жанре open-air, причем, дождь нам не страшен - мы запаслись зонтами", - заметила собеседница агентства. Она напомнила, что три предыдущих сезона "Школа современной пьесы" играла свои спектакли в бывшем Доме культуре имени Серафимовича на Тишинке.

"В нынешнем сезоне мы будем работать в бывшем ДК "Кросна" по адресу: Пресненский вал, 27-29", - проинформировали в пресс-службе театра.

Планы на предстоящий сезон практически сверстаны. Так, 13 сентября Иосиф Райхельгауз, которому исполнилось 70 лет, выступит на юбилейном вечере под названием "Все разрешено. Импровизация". А 21 октября будут подобным образом чествовать другого юбиляра - актрису Елену Санаеву.

На ноябрь запланирована премьера спектакля "Мышонок-суперсыщик", который репетирует режиссер Олег Долин. В декабре должен выйти спектакль на основе еврейских анекдотов "Умер-шмумер, лишь бы был здоров" в постановке Райхельгауза. Театр также предполагает обратиться к новой пьесе Людмилы Петрушевской. Кроме того, решено восстановить спектакль "Последний ацтек", в котором главную роль играл Альберт Филозов, скончавшийся в апреле 2016 года.

"Слоган нового сезона - "Все разрешено", - заявил Райхельгауз, пояснив, что "это прежде всего означает разнообразие жанров и форм". "Но самое главное - весь предстоящий сезон мы будем готовиться вернуться в наше историческое здание на Трубной площади. Там кипит работа. Надеемся, что следующий сезон, который для нас станет юбилейным, 30-м по счету, откроем в родном обновленном доме", - сказал худрук "Школы современной пьесы".

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